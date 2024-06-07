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«СВО кончится»: одаренный высшими силами математик Кваша рассчитал точную дату конца СВО и победителя конфликта

Выдающийся математик и историк Григорий Кваша провел расчеты и выяснил, когда завершится СВО на Украине, а также назвал страну, которая одержит победу.

u-f.ru

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В эру глобальных перемен и неопределённости, Григорий Кваша, выдающийся математик и аналитик, привлекает внимание своими уникальными прогнозами. Используя сложные алгоритмы и глубокий анализ данных, Кваша формулирует предположения о будущем политических событий в России и на Украине.

Прогнозы для России и Украины

Согласно сообщению progorod62, по расчётам Кваши, Россию ожидает успех в нынешнем конфликте на Украине, хотя ей предстоит пережить сложные времена. Прогнозируется, что активная фаза конфликта завершится к следующему 2025 году и последует период мира. Кваша также предсказывает, что российское государство расширит свои территории, что укрепит её международное положение.

Мировые прогнозы и глобальные перемены

Ещё в 2021 году Кваша предсказывал начало «четырёхлетнего периода беспокойства» в отношениях между Россией и Соединенными штатами Америки, который должен завершиться к 2025 году. Он видит ослабление международного влияния США, в то время как Россия, по его мнению, будет укреплять свои позиции. Долгосрочный прогноз Кваши говорит о стабильности и росте России до 2053 года без значительных политических смен.

Научный подход к созданию прогнозов

Кваша подчёркивает, что его прогнозы базируются на строгом математическом анализе и историческом контексте, а не на интуиции. Это обеспечивает научную обоснованность его выводов и отличает его подход от традиционных мистических предсказаний. Кваша также утверждает, что его прошлые прогнозы всегда оправдывались, что укрепляет доверие к его методам.

Поддержка от других экспертов

Интересно, что взгляды Кваши находят отклик у других экспертов в области прогнозирования. Например, афганский аналитик Сидик Афган также предсказывает успех России и утверждает, что Европейский Союз столкнется с распадом в ближайшее десятилетие.

Будущее, которое нарисовал Кваша в своих прогнозах, представляет собой мир, в котором Россия становится одним из ключевых геополитических игроков. Его методы, основанные на данных и математическом моделировании, продолжают вызывать интерес и дискуссии. Насколько точны окажутся его прогнозы? Время покажет, но ясно одно: его аналитический подход вносит значительный вклад в понимание потенциальных международных событий.

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