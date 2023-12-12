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«СВО кончится»: одаренный сверхразумом пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя

«СВО кончится»: одаренный сверхразумом пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя

pronorus.com

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Григорий Кваша получил широкую известность благодаря разработанной им системе предвидения будущего: ученый уверен, что такие науки как математика, история и астрология в совокупности могут позволить узнать, что ожидает людей дальше.

Все дело в том, что, согласно утверждениям Григория Кваши, мировые события, которые волнуют, восхищают, пугают и интересуют людей происходят с определенной периодичностью, другими словами, по кругу или циклично, поэтому предсказатель изучает даты явлений прошлых лет, чтобы назвать даты явлений будущего.

Ранее пророк смог назвать время, когда Россия и Украина столкнутся в вооруженном конфликте еще до начала событий. Сейчас же Григорий Кваша, опираясь на вышеперечисленные науки и умение видеть будущее, рассказал, когда Специальная военная операция на Украине закончится: конфликт разрешится в 2025 году.

Вместе с тем математик-предсказатель назвал и страну, которая одержит абсолютную победу и после 2025 года начнет стремительно развиваться и процветать: ей станет Российская Федерация, пишет «ЦАРЬГРАД».

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