Григорий Кваша получил широкую известность благодаря тому, что создал собственную систему астрологических прогнозов, где при создании предсказаний он опирается не на созвездия и положения небесных тел в целом, а на даты прошлых событий. В совокупности с историей и математикой астрология позволила Кваше научиться видеть будущее.

Еще до начала СВО на Украине, Григорий Кваша, используя собственные методы предвидения, которые основываются на событийной цикличности, сказал, когда Россия и Украина столкнутся в вооруженном конфликте. Теперь же предсказатель сказал, когда Спецоперация завершится.

Согласно пророчеству Кваши, финал СВО наступит в 2025 году, однако уже текущий 2023 год станет решающим, когда преимущество перейдет на сторону России, что в свою очередь приведет Российскую Федерацию к победе, пишет «ЦАРЬГРАД».