Новости России
· Ульяна Сенько

«СВО кончится»: одаренный небесами астролог Глоба назвала точную дату окончания и победителя конфликта

«СВО кончится»: одаренный небесами астролог Глоба назвала точную дату окончания и победителя конфликта

overclockers.ru

Подписаться в Telegram

Тамара Глоба - знаменитый российский астролог. Она способна предсказывать будущее с помощью небесных тел, их расположения и движения. Многие россияне обращаются к ее гороскопам, чтобы узнать, что их ожидает дальше, что следует делать, а чего необходимо избегать, чтобы не нажить проблем.

Вместе с прогнозами для отдельных знаков зодиака, астрологиня может узнать и судьбу всего Мира в целом. Одним из ее предсказаний является предполагаемая дата завершения Специальной военной операции на Украине.

Как заявила Тамара Глоба, новый 2024 год принесет за собой на Землю период расцвета, спокойствия и гармонии: их ощутят абсолютно все страны и люди. Поэтому вооруженное столкновение России и Украины предположительно будет завершено в 2023 году, сообщает progorodsamara.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

17 часов назад

Из-за Эль-Ниньо весь год будет аномальным: синоптик рассказал, какую погоду ждать в Татарстане в 2024 году

Гид по скидкам Казани

4 часа назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

служба дезинсекции от тараканов раптор

Новости Татарстана

день назад

Минниханов заявил, что авторы «Слова пацана» не сдержали свое слово

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Успеть все за одну ночь: где казанцы веселятся перед свадьбами

ремонт айфона выезд на дом в Москве

Новости Татарстана

день назад

Депутат Хинштейн призвал со всей строгостью наказать убийц матери участника СВО

Лонгриды

день назад

Таролог ТВ-3 Яна Чеснокова спрогнозировала чего ждать в 2024 году жителям Казани

Лонгриды

день назад

«Это триллер, который заставляет задуматься»: в Казани прошла премьера сериала «Сны Алисы»

Новости Татарстана

21 час назад

Группировка «Универсамовских» существовала на самом деле в Казани

Новости Татарстана

день назад

Минниханов высказался о сложностях с мигрантами в Татарстане
Лонгриды
17 часов назад

Из-за Эль-Ниньо весь год будет аномальным: синоптик рассказал, какую погоду ждать в Татарстане в 2024 году

Из-за Эль-Ниньо весь год будет аномальным: синоптик рассказал, какую погоду ждать в Татарстане в 2024 году

Новости Татарстана

час назад

В связи с проведением осенней призывной компании 2023 года 384 ВСО СК РФ информирует граждан, в том числе из числа бывших иностранных граждан, получивших гражданство России:

Гид по скидкам Казани

4 часа назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

Новости Татарстана

2 часа назад

Минниханов заявил, что вырос в обстановке, показанной в сериале «Слово пацана»

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане за 30 лет выбросы в атмосферу снизились почти на 22%
Таролог ТВ-3 Яна Чеснокова спрогнозировала чего ждать в 2024 году жителям Казани
Лонгриды
день назад

Таролог ТВ-3 Яна Чеснокова спрогнозировала чего ждать в 2024 году жителям Казани

Новости Татарстана

18 часов назад

В Челнах заочно арестовали иностранцев за убийство матери участника СВО

Новости Татарстана

18 часов назад

Актриса Анна Пересильд заявила, что не ждет продолжения сериала «Слово пацана»

Новости Татарстана

19 часов назад

Сокол-балобан улетел из Татарстана в Арабские Эмираты
Тарталетки со свекольным соусом и авокадо и блинчики по-китайски: какими праздничными блюдами удивить гостей в новогоднюю ночь?
Интересное в Казани
6 дней назад

Тарталетки со свекольным соусом и авокадо и блинчики по-китайски: какими праздничными блюдами удивить гостей в новогоднюю ночь?