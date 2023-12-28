«СВО кончится»: одаренный небесами астролог Глоба назвала точную дату окончания и победителя конфликта

Тамара Глоба - знаменитый российский астролог. Она способна предсказывать будущее с помощью небесных тел, их расположения и движения. Многие россияне обращаются к ее гороскопам, чтобы узнать, что их ожидает дальше, что следует делать, а чего необходимо избегать, чтобы не нажить проблем.

Вместе с прогнозами для отдельных знаков зодиака, астрологиня может узнать и судьбу всего Мира в целом. Одним из ее предсказаний является предполагаемая дата завершения Специальной военной операции на Украине.

Как заявила Тамара Глоба, новый 2024 год принесет за собой на Землю период расцвета, спокойствия и гармонии: их ощутят абсолютно все страны и люди. Поэтому вооруженное столкновение России и Украины предположительно будет завершено в 2023 году, сообщает progorodsamara.