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«СВО кончится»: одаренный гениальным умом пророк-математик Кваша назвал важную дату и победителя

«СВО кончится»: одаренный гениальным умом пророк-математик Кваша назвал важную дату и победителя

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Благодаря своей разработанной системе предвидения будущего, Григорий Кваша стал известным писателем с обширным опытом. В его систему входят такие науки, как математика, история и астрология, что позволяет ему предсказывать, что ожидает людей впереди.

Основной принцип его утверждений заключается в том, что мировые события, которые вызывают интерес, страх и восхищение, происходят периодически или циклично. Анализируя даты прошлых событий, предсказатель определяет даты будущих явлений.

Еще до начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной, Кваша смог предсказать его время начала. Теперь, опираясь на свое умение видеть будущее и используя вышеупомянутые науки, он утверждает, что специальная военная операция на Украине завершится в 2025 году.

Кроме того, математик-предсказатель указал на страну, которая одержит полную победу и начнет стремительное развитие и процветание после 2025 года: это будет Российская Федерация, как сообщает издание "Царьград".

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