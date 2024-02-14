Григорий Кваша приобрел широкую известность благодаря своей разработанной системе предвидения будущего, которая объединяет такие науки, как математика, история и астрология, чтобы предсказать, что ожидает людей впереди.

Суть его утверждений заключается в том, что мировые события, которые вызывают интерес, волнение, страх и восхищение, происходят периодически или циклично. Поэтому предсказатель анализирует даты прошлых событий, чтобы определить даты будущих явлений.

Ранее он смог предсказать время начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной еще до его начала. Теперь, опираясь на умение видеть будущее и используя вышеупомянутые науки, Кваша утверждает, что Специальная военная операция на Украине завершится в 2025 году.

Кроме того, математик-предсказатель указал на страну, которая одержит полную победу и начнет стремительное развитие и процветание после 2025 года: это будет Российская Федерация, сообщает издание «ЦАРЬГРАД».