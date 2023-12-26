Григорий Кваша утверждает, что умеет предвидеть будущее, с помощью детального изучения прошлых событий, а также сопоставления их дат друг с другом.

Все дело в том, что предсказатель за годы изучения теоретической истории пришел к выводу, что все в Мире происходит согласно определенной цикличной системе, иначе говоря по кругу: человечество из раза в раз переживает одни и те же периоды, которые могут быть спокойными, а могут быть и тревожными и напряженными. Именно поэтому, если детально знать все, что происходило в прошлом, то можно увидеть, что произойдет в будущем.

Согласно утверждениям Кваши, Российская Федерация вступила в один из беспокойных периодов в 2021 году, и в то же время он предсказал, что наша страна вступит в вооруженный конфликт с Украиной в 2022. Однако историк рассказал, что данный тревожный период для России будет завершен в 2025 году, и именно в этом году СВО на Украине подойдет к своему разрешению.

Вместе с тем Григорий Кваша заявил, что по его расчетам, победителем станет Российская Федерация, которая после завершения столкновения с Украиной, начнет стремительно процветать, пишет «ЦАРЬГРАД».