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«СВО кончится»: одаренный богами пророк-математик Кваша вычислил точную дату и победителя

Григорий Кваша, известный математик и историк, создал уникальную систему предсказания будущего и с ее помощью рассчитал дату завершения СВО на Украине.

mirtesen.ru

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Григорий Кваша, известный математик и историк, создал уникальную систему предсказания будущего, которая гармонично сочетает элементы математики, истории и астрологии.

Его методика направлена на прогнозирование грядущих событий, способных кардинально изменить ход истории человечества.

Кваша основывает свои предсказания на теории цикличности мировых событий. По его мнению, значимые происшествия, вызывающие сильные эмоции, страх или восторг, повторяются через определенные промежутки времени. Анализируя даты прошлых событий, он пытается определить, когда могут произойти аналогичные явления в будущем.

Прогнозы Кваши неоднократно оправдывались. Так, он предсказал начало вооруженного конфликта между Россией и Украиной еще до его возникновения. Теперь, используя свои аналитические способности и обширные знания, он утверждает, что специальная военная операция на Украине завершится уже в следующем году.

Кроме того, Кваша сделал еще одно значимое заявление: после 2025 года Российская Федерация достигнет полной победы и начнет стремительно развиваться и процветать. Эту информацию опубликовало издание «Царьград», подтверждая репутацию Кваши как одного из самых точных предсказателей нашего времени.

Григорий Кваша продолжает удивлять мир своими точными и основанными на научных методах прогнозами, открывая нам завесу будущего и помогая подготовиться к грядущим переменам.

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