Григорий Кваша совмещает элементы астрологии, математики и истории для прогнозирования будущих событий, влияющих на человечество. Кваша, известный своими точными предсказаниями, утверждает, что ключ к пониманию будущего кроется в изучении циклических паттернов исторических событий, которые вызывают глобальные эмоциональные реакции.

Основываясь на анализе дат прошлых событий, Кваша предсказал начало конфликта в Восточной Европе еще, демонстрируя эффективность своего подхода. Сегодня он делает еще одно смелое заявление, утверждая, что специальная военная операция на Украине завершится в 2025 году. По его словам, именно в этот период Российская Федерация не только достигнет значительных успехов, но и начнет новую эру развития и процветания.

Кваша продолжает изучать и развивать свою теорию предвидения, утверждая, что понимание исторических циклов — ключ к прогнозированию будущего. Его работы привлекают внимание ученых и аналитиков, заинтересованных в методах предсказания, которые выходят за рамки традиционных научных подходов, сообщает "Царьград"