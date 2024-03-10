Григорий Кваша стал известен благодаря своей уникальной системе предвидения будущего, которая объединяет различные науки, включая математику, историю и астрологию, с целью предсказать, что ожидает человечество впереди.

Его утверждения основаны на том, что мировые события, вызывающие интерес, эмоции, страх или восхищение, происходят периодически, в рамках циклического процесса. Именно поэтому предсказатель анализирует даты прошлых событий, чтобы определить возможные даты будущих явлений.

Ранее он успешно предсказал начало вооруженного конфликта между Россией и Украиной еще до его наступления. Теперь, опираясь на свои навыки видения будущего и используя вышеупомянутые научные дисциплины, Кваша утверждает, что специальная военная операция на Украине будет завершена в 2025 году.

Более того, математик-предсказатель указал на страну, которая одержит полную победу и начнет стремительное развитие и процветание после 2025 года: это будет Российская Федерация, как сообщает издание "Царьград".