«СВО кончится»: одаренный богами пророк-математик Кваша назвал точную дату и победителя
Григорий Кваша стал известен благодаря своей уникальной системе предвидения будущего, которая объединяет различные науки, включая математику, историю и астрологию, с целью предсказать, что ожидает человечество впереди.
Его утверждения основаны на том, что мировые события, вызывающие интерес, эмоции, страх или восхищение, происходят периодически, в рамках циклического процесса. Именно поэтому предсказатель анализирует даты прошлых событий, чтобы определить возможные даты будущих явлений.
Ранее он успешно предсказал начало вооруженного конфликта между Россией и Украиной еще до его наступления. Теперь, опираясь на свои навыки видения будущего и используя вышеупомянутые научные дисциплины, Кваша утверждает, что специальная военная операция на Украине будет завершена в 2025 году.
Более того, математик-предсказатель указал на страну, которая одержит полную победу и начнет стремительное развитие и процветание после 2025 года: это будет Российская Федерация, как сообщает издание "Царьград".
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