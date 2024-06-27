Григорий Кваша прославился своей инновационной методикой прогнозирования будущих событий, основанной на синтезе различных областей знаний, включая математику, историю и астрологию.

Эта уникальная система помогает ему предсказывать ключевые моменты в истории человечества, объединяя научный подход и мистическое понимание временных циклов.

По словам Кваша, многие значимые события в мире имеют циклический характер и вызывают глубокие чувства у общественности, будь то страх, восхищение или любые другие эмоции. Он анализирует даты прошлых событий, чтобы выявить закономерности, которые могут указывать на возможные будущие события.

Прежде всего, Кваша предсказал начало военных действий между Россией и Украиной задолго до их начала. На основе своих методов и знаний он делает следующий прогноз: Специальная военная операция, проводимая на Украине, завершится в 2025 году.

Кроме того, ссылаясь на свои расчеты и аналитические данные, Кваша уверен, что после завершения военных действий в 2025 году Российская Федерация не только достигнет значительных успехов, но и вступит в период активного развития и процветания. Эти выводы, как сообщает издание «Царьград», подкреплены детальным анализом исторических и астрологических данных.