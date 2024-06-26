Григорий Кваша, известный математик и историк, прогнозирует значительные изменения в мировой политической арене к 2025 году.

Этот ученый уже известен своими точными предсказаниями, включая начало специальной военной операции, которую он предсказал за год до ее начала.

Кваша утверждает, что с 2025 года начнется новый этап в мировой истории, который приведет к завершению всех крупных военных конфликтов. Он ссылается на свои исследования исторических циклов и паттернов, объясняя, что основные геополитические игроки, такие как Россия, США и Китай, проходят через «идеологические периоды», которые предшествуют крупным изменениям.

Кваша объясняет, что после вступления всех трех стран в идеологический период в 2021 году, мир вступил в четырехлетний период нестабильности, который, по его словам, закончится в 2025 году. Именно тогда, по его мнению, начнется процесс глобального умиротворения, который приведет к долгожданной мировой стабильности.

Историк подчеркивает, что его прогнозы основаны на тщательном анализе исторических данных, и хотя они кажутся рискованными, они неоднократно оправдывались в прошлом. Кваша утверждает, что идеологические разногласия между ведущими державами, которые в настоящее время являются основным источником конфликтов, будут разрешены, что приведет к новой эре в международных отношениях.

Он также делает прогноз относительно будущего Соединенных Штатов, утверждая, что после 2025 года нацию ожидает длительный период депрессии. По его мнению, США, строившие свое величие на использовании внешних ресурсов, испытают потерю идентичности и значительные социальные потрясения, а их вера в собственную «исключительность» окончательно угаснет.

Эти предсказания вызывают жаркие дебаты среди экспертов и аналитиков, многие из которых с нетерпением ожидают, сбудутся ли они.