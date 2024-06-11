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«СВО кончится»: одаренный богами математик Кваша вычислил точную дату конца СВО и победителя конфликта

Известный российский предсказатель Григорий Кваша сделал новый прогноз, в котором назвал сроки завершения СВО на Украине и страну, которая станет победителем.

tvkrasnodar.ru

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В настоящее время, когда политическая атмосфера в мире ознаменована растущей напряженностью и неопределенностью, общественное внимание привлекают выдающиеся личности.

Григорий Кваша, математик и аналитик, стал одним из таких ключевых фигур благодаря его аналитическим работам и прогнозам, которые вызывают активные дискуссии. Кваша использует сложные методы анализа исторических циклов и математических моделей для формулирования предположений о дальнейшем развитии событий на Украине и потенциальных исходах для России.

Кваша полагает, что Россия выйдет из текущего конфликта победителем, несмотря на серьезные испытания, которые предстоит преодолеть. Он предвидит окончание военных действий к 2025 году, что, по его мнению, приведет к миру и усилению международного влияния России за счет присоединения новых территорий, сообщает портал ProГОРОД62.

Поддержку предсказаниям Кваши оказывает и другой известный предсказатель, афганский аналитик Сидик Афган, который также ожидает победу России на Украине и предсказывает уменьшение влияния США и распад Европейского союза до 2032 года.

Несмотря на скепсис, который могут вызывать такие прогнозы, Кваша уверяет в надежности своих выводов, основанных на строгом математическом анализе и изучении исторических данных, а не на интуитивных предчувствиях или мистических видениях. Он подчеркивает, что его прогнозы регулярно подтверждаются, благодаря чему он доверяет научному методу и анализу прошлых событий.

В конечном итоге, Кваша объясняет свою уверенность в своих предсказаниях тем, что они основаны на научных подходах и историческом анализе, что позволяет ему с достаточной степенью уверенности прогнозировать значимые события. Остается лишь наблюдать, подтвердятся ли его прогнозы о будущем России и мировом порядке.

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