В современной журналистике не редкость, когда учёные делятся своими неожиданными прогнозами о мировых событиях. Один из таких ученых — Григорий Кваша, российский математик и член-корреспондент РАН, предсказал дату окончания боевых действий на Украине.

Григорий Кваша объяснил, что основой его расчётов послужила концепция исторических циклов. Он уверен, что в 2024 году начнется значительное изменение хода событий, аналогичное перелому 1944 года, когда Европа начала осознавать реальность происходящего. Именно эта историческая параллель стала ключевой в его прогнозе на следующий год.

В ходе телевизионного интервью на телеканале НТВ ведущая программы подчеркнула, что, согласно выводам Кваши, специальная военная операция на Украине завершится в 2025 году. Этот прогноз ставит во главу угла аналитический подход и глубокое понимание исторических процессов, подкреплённое математическими расчетами.