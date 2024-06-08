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«СВО кончится»: одаренный богами математик Кваша рассчитал точную дату конца СВО и победителя противостояния

В эпоху глобальной нестабильности и геополитических потрясений люди все чаще обращаются к прогнозам, пытаясь разглядеть контуры будущего.

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В эпоху глобальной нестабильности и геополитических потрясений люди все чаще обращаются к прогнозам, пытаясь разглядеть контуры будущего. Одним из таких "проводников" в мир грядущих событий выступает Григорий Кваша – математик, чьи пророчества, основанные на сложных вычислениях и анализе исторических циклов, вызывают живой интерес и не меньший скепсис.

Кваша не боится делать громких заявлений. Согласно его расчетам, уже к 2025 году завершится военный конфликт на Украине, причем победа, пусть и давшаяся нелегко, останется за Россией. Более того, математик предвидит присоединение к России новых территорий, что, по его мнению, значительно усилит ее позиции на мировой арене. На этом фоне Кваша прогнозирует ослабление влияния США и начало новой эпохи в геополитике.

Интересно, что еще до начала украинских событий, в 2021 году, Кваша предупреждал о грядущем периоде острых противоречий между Россией и США, называя 2021-2025 годы "временем тревог". Эти годы, по его мнению, станут переломными для всего мира.

Взгляд Кваши устремлен далеко за горизонт 2025 года. Он утверждает, что Россия вступила в фазу "имперского ренессанса", которая продлится до 2053 года и будет характеризоваться политической стабильностью и экономическим подъемом. Математик уверен: именно после 2025 года мир вздохнет с облегчением, вступив в эру долгого и прочного мира.

Любопытно, что прогнозы Кваши перекликаются с видениями других известных провидцев, например, афганца Сидика Афгана, который также предсказывает победу России в конфликте на Украине, закат американской гегемонии и распад Европейского союза между 2027 и 2032 годами.

Безусловно, пророчества Кваши вызывают вопросы и критику. Многие относятся к ним с недоверием, считая подобные прогнозы спекулятивными. Однако сторонники математика подчеркивают, что в основе его предсказаний лежат не мистические озарения, а строгий научный подход, опирающийся на математический анализ и изучение исторических закономерностей.

Вне зависимости от того, насколько точными окажутся прогнозы Кваши, его работы заставляют задуматься о будущем, о месте России в меняющемся мире и о том, какие вызовы и возможности ждут человечество на историческом пути.

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