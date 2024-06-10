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«СВО кончится»: одаренный богами математик Кваша рассчитал точную дату конца СВО и победителя конфликта

Математик Григорий Кваша предвидел исход СВО на Украине и назвал страну, которая одержит победу.

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В условиях нарастающей мировой нестабильности прогнозы Григория Кваши, известного математика и футуролога, привлекают внимание своей неординарностью. Основывая свои предсказания на анализе исторических периодов и математических алгоритмов, Кваша делает отважные выводы о будущем России и Украины.

Кваша утверждает, что Россия достигнет победы в конфликте на Украине к 2025 году, что, по его мнению, приведет к долгому периоду мира. Он также предполагает, что эта победа окажет сильное влияние на геополитическое положение России за счет присоединения новых территорий.

Кваша видит будущее России как начало имперской эры, которая продлится до 2053 года и будет отмечена стабильностью управления.

Интересно, что его прогнозы находят отголоски в предсказаниях других известных прорицателей, таких как афганский предсказатель Сидик Афган, который также говорит о победе России и ослаблении США, а также о распаде Евросоюза в ближайшие годы.

Несмотря на скептицизм, Кваша утверждает, что его прогнозы основаны на научных методах и подтверждены историческими данными. Он настаивает на том, что все его предыдущие предсказания сбылись, что добавляет веса его текущим утверждениям.

Согласно Кваше, будущее России обещает быть ключевым в глобальных изменениях, включая расширение территорий и ослабление Запада. Остаётся лишь дождаться, насколько точными окажутся эти предсказания, о чем сообщает progorod62.

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