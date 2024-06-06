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«СВО кончится»: одаренный богами математик Григорий Кваша рассчитал точную дату конца СВО и победителя конфликта

Математик Григорий Кваша рассчитал дату завершения СВО на Украине и назвал страну, которая одержит победу в данном вооруженном столкновении.

ctnews.ru

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В настоящее время, ознаменованное возрастающими геополитическими напряжениями и неопределённостями, привлекает внимание Григорий Кваша, известный математик и аналитик, чьи анализы и предсказания активно обсуждаются.

Кваша применяет сложные анализы исторических циклов и математических моделей для создания прогнозов о будущих событиях в Украине и России.

Согласно его прогнозам, Россия выйдет победителем в текущем конфликте на Украине, несмотря на предстоящие трудности. Кваша считает, что конфликт закончится к 2025 году и наступит мирное время. Он также полагает, что это позволит России расширить свои территории и укрепить свой международный статус.

Кваша уверен, что Россия переживает период имперского развития, который продолжится до 2053 года без серьёзных смен власти или революций. Он предвидит начало продолжительного периода мира после 2025 года.

Его прогнозы поддерживает известный афганский провидец Сидик Афган, который также видит победу России и снижение влияния США, а также распад ЕС между 2027 и 2032 годами.

Несмотря на скептицизм критиков, Григорий Кваша утверждает, что его предсказания всегда оправдываются, основываясь на строгом математическом анализе, а не на интуиции или мистике, пишет progorod62.

Таким образом, Кваша уверяет в надёжности своих прогнозов, основанных на тщательном анализе, историческом контексте и подтверждённой точности его предсказаний, придавая им значимость вопреки масштабности предсказываемых событий. Предстоит лишь наблюдать за развитием событий и проверять, сбудутся ли его амбициозные прогнозы. Если предсказания математика сбудутся, Россию ожидает значительное укрепление на мировой арене.

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