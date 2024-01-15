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«СВО кончится»: одаренные вселенной сибирские шаманы назвали дату и победителя конфликта

«СВО кончится»: одаренные вселенной сибирские шаманы назвали дату и победителя конфликта

cameralabs.org

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Шаманы из Сибири, люди с удивительными способностями, рассказали россиянам, когда закончится Спецоперация на Украине, и что ожидает Российскую Федерацию в наступившем 2024 году, сообщает ТАСС.

Согласно прогнозу сибирских шаманов, текущий 2024 год станет тяжелым для нашей страны: Россию ожидают серьезные природные бедствия, которые связаны с водой, к ним люди со сверхъестественными талантами отнесли наводнения, затопления и другие климатические катастрофы.

Тем не менее Верховный шаман РФ Кара-оол Допчун-оол рассказал, что страну в этом же году ждут и положительное события, а именно, победа в Специальной военной операции на Украине и соответственно ее завершение.

Более того, слова Верховного шамана подтверждает и другая предсказательница Галина Талтаева-Мелехова: российское государство завершит участие в вооруженном конфликте с Украиной ближе к осени текущего года, и вместе с тем в его продолжение она укрепит свой авторитет во всем Мире.

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