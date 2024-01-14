Сибирские шаманы изложили свое видение будущего россиянам, предрекая события, которые ожидают нас в 2024 году. Согласно их прогнозам, следующий год будет достаточно трудным для России, так как нас ждут неблагоприятные природные явления, связанные, главным образом, с водой, например, наводнения и затопления.

Не смотря на эти климатические трудности, верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол заявил, что в 2024 году наша страна ожидает победу в специальной военной операции на Украине, которая будет завершена к осени. Столкновение вооруженных сил, начавшееся летом и продолжившееся осенью, также предсказывает успех шаманки Галины Талтаева-Мелеховой. Кроме того, согласно ее предсказаниям на текущий год, Россия укрепит свой авторитет в международном сообществе, объединив вокруг себя различные страны как из ближнего, так и дальнего зарубежья.