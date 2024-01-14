Новости России
· Алина Алмакаева

«СВО кончится»: одаренные вселенной шаманы из Сибири назвали дату и победителя конфликта

«СВО кончится»: одаренные вселенной шаманы из Сибири назвали дату и победителя конфликта

etosibir.ru

Подписаться в Telegram

Сибирские шаманы изложили свое видение будущего россиянам, предрекая события, которые ожидают нас в 2024 году. Согласно их прогнозам, следующий год будет достаточно трудным для России, так как нас ждут неблагоприятные природные явления, связанные, главным образом, с водой, например, наводнения и затопления.

Не смотря на эти климатические трудности, верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол заявил, что в 2024 году наша страна ожидает победу в специальной военной операции на Украине, которая будет завершена к осени. Столкновение вооруженных сил, начавшееся летом и продолжившееся осенью, также предсказывает успех шаманки Галины Талтаева-Мелеховой. Кроме того, согласно ее предсказаниям на текущий год, Россия укрепит свой авторитет в международном сообществе, объединив вокруг себя различные страны как из ближнего, так и дальнего зарубежья.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

19 часов назад

В Казани за 2023 год на дорогах погибли 37 человек

Новости Татарстана

день назад

В Казани главную елку восстановят за 12,5 млн рублей

уничтожение плесени цена москва

Новости Татарстана

час назад

В Казани умер бывший директор муниципального дорожного предприятия

Полезное

2 дня назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

мужское наращивание волос в Новосибирске

Новости Татарстана

20 часов назад

На Казанке построят детский парк за счет республиканского бюджета

Новости Татарстана

день назад

Строительство нового театра им. Камала обойдется в 13 млрд рублей

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане назвали самый популярный участок трассы М-12 в новогодние праздники

Новости Татарстана

день назад

Чернышенко: «Игры Будущего» покажут миру технологический суверенитет России
Лонгриды
5 дней назад

«Мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии»: врач из Казани рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников

«Мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии»: врач из Казани рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников

Новости Татарстана

день назад

«Нефтехимик» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 2:0

Новости Татарстана

день назад

В Казани за сутки зафиксировано 314 ДТП

Новости Татарстана

день назад

«Торос» в Казани встретится с «Барсом»

Новости Татарстана

день назад

Рафис Хабибуллин стал помощником Рустама Минниханова
«Это праздник надежды на вечную жизнь»: как в Казани встретили Рождество
Лонгриды
6 дней назад

«Это праздник надежды на вечную жизнь»: как в Казани встретили Рождество

Новости Татарстана

день назад

Минниханов обсудил с Матыциным проведение «Игр будущего»

Новости Татарстана

день назад

Жители двух поселков в РТ добились ограничения высоты застройки

Новости Татарстана

день назад

Рашид Рахимов рассказал, как воспринимал слухи об увольнении из «Рубина»
Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2024 году
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2024 году