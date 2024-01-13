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«СВО кончится»: одаренные богами шаманы из Сибири назвали дату и победителя конфликта

«СВО кончится»: одаренные богами шаманы из Сибири назвали дату и победителя конфликта

zaryasa.ru

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Сибирские шаманы рассказали, что ждет Россию в 2024 году, а также предсказали, когда закончится СВО на Украине и какая страна станет победителем. Данные приводит ТАСС.

В соответствии с их предсказаниями, страну ожидают серьезные природные катаклизмы, связанные с водой, такие как наводнения и затопления.

Тем не менее, верховный шаман России, Кара-оол Допчун-оол, уверен, что несмотря на климатические трудности, 2024 год принесет стране победу в специальной военной операции на Украине, предположительно к осени.

Это мнение поддерживает и шаманка Галина Талтаева-Мелехова, которая также предсказывает победу Российской Федерации в вооруженном конфликте в конце лета или начале осени 2024 года. Более того, согласно прогнозам этой предсказательницы, в текущем году наша страна сможет укрепить свой авторитет в международном сообществе, объединив вокруг себя различные страны как из ближайшего, так и дальнего зарубежья.

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