Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«СВО кончится»: необыкновенно одаренный предсказатель-математик Григорий Кваша огласил точную дату и победителя конфликта

Метод Григория Кваши — это синтез астрологии, м...

starhit.ru

Подписаться в Telegram

Григорий Кваша — известный астролог, математик и теоретик истории, который предлагает необычный взгляд на предсказание будущего.

Он создал собственный метод, опровергнув классические представления астрологии, заменив их аналитикой, основанной на числах, датах и временных циклах. Этот подход уже доказал свою эффективность, что делает его фигуру особенно интересной в современном мире.

Новая астрология: числа вместо звезд

Кваша утверждает, что традиционная астрология, ориентированная на созвездия, устарела. Он настаивает на том, что ключ к пониманию будущего кроется в цифрах, времени и закономерностях событий. По его словам, «мир движется по кругу», а глубокий анализ прошлого позволяет выявить повторяющиеся циклы, которые можно использовать для прогнозов.

Его метод объединяет:

  • Математику, позволяющую строить точные расчеты;
  • Историю, которая дает базу для изучения закономерностей;
  • Астрологию, переосмысленную через призму чисел и временных рамок.

Прогноз, который сбылся: СВО в 2022 году

В 2021 году Григорий Кваша сделал прогноз, который удивил многих: он заявил, что в 2022 году начнется специальная военная операция на Украине. Уже через год его предсказание стало реальностью. Этот факт привлек к нему внимание широкой аудитории и укрепил его репутацию как аналитика, способного предугадывать сложные исторические события.

Новое предсказание: завершение СВО в 2025 году

Согласно последним расчетам Кваши, специальная военная операция завершится в 2025 году. Причем победителем, по его мнению, станет Российская Федерация. При этом ключевыми факторами, по словам астролога, будут не вооружение и экономика, а закономерности исторических процессов.

«Финансы и оружие играют важную роль, но итог будет зависеть от цикла событий, которые развиваются по четкому кругу», — отмечает Кваша.

Почему метод Кваши заслуживает внимания

Подход Кваши выделяется своей научной основой. Вместо традиционной астрологии, опирающейся на положение звезд, он анализирует цифры, временные циклы и исторические закономерности. Это позволяет:

  • Выявлять повторяющиеся сценарии в мировой истории;
  • Делать прогнозы, основанные на математических расчетах;
  • Видеть связь между прошлыми и будущими событиями.

Такой подход делает его прогнозы не только интересными, но и логически обоснованными.

Что нас ждет дальше?

Смелые заявления Григория Кваши всегда вызывают широкий резонанс. Его предсказание завершения СВО в 2025 году уже активно обсуждается, как и утверждение о победе России. Пока время остается главным судьей, его прогнозы продолжают вызывать интерес у аналитиков, астрологов и широкой общественности.

Метод Григория Кваши — это синтез астрологии, математики и истории, который позволяет заглянуть в будущее через анализ прошлого. Его способность предсказывать важные события, такие как начало СВО, подтверждает эффективность уникального подхода. Будет ли его прогноз о завершении конфликта в 2025 году столь же точным, покажет время, но одно ясно: фигура Кваши продолжает оставаться в центре внимания.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани гости напились и жестоко изнасиловали 30-летнюю знакомую

Важное в РТ

20 часов назад

Кредитный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Татарстане вырос на 38%

удаление плесени ногинск

Новости Татарстана

день назад

В Тетюшском районе в ДТП умерла 19-летняя девушка

Новости России

3 дня назад

Учителей российских школ научат психологической поддержке детей в борьбе с киберугрозами

механическая чистка лица в москве в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане не предвидятся сильные морозы

Новости Татарстана

час назад

В Казани задержаны 2 бизнесменов за организацию заказного убийства в 1999 году

Новости Татарстана

22 часа назад

19-летняя легкоатлетка из Зеленодольска погибла в смертельном ДТП

Новости Казани

день назад

В Казани 19-летний водитель сбил 2 женщин 74 и 78 лет на зебре

Новости Казани

6 часов назад

В Казани направлено в суд «дело юристов» об обмане 194 человек на 6,8 млн
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане могут возвести еще один склад Wildberries

В настоящее время у маркетплейса только один ск...

Новости Казани

час назад

В Казани водитель сбил 58-летнюю женщину

Интересное в Казани

23 часа назад

Лечить нельзя удалять: стоматолог из Казани объяснил, почему так много людей оказываются в кресле имплантолога

Новости Татарстана

2 часа назад

В Тукаевском суде задержали мужчину с травматом

Новости Татарстана

2 часа назад

В 77 лет умер актёр театра «Мастеровые» Николай Плужник
За самовольную замену газового счетчика челнинк...
Новости Татарстана
6 часов назад

За самовольную замену газового счетчика челнинка получила максимальный штраф

Новости Казани

2 часа назад

27 ноября в домах Казани вода может приобрести зеленый цвет

Новости Казани

3 часа назад

Содержание 5 районов Казани обойдется в миллиарды рублей

Новости Казани

3 часа назад

В Казани закрыли школу-интернат №4 из-за случая кори
Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на л...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать