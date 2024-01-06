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«СВО кончится»: необычайно природой одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

«СВО кончится»: необычайно природой одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

snob.ru

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Известный математик Григорий Кваш утверждает, что все события в мире происходят внутри циклов, что позволяет использовать математический анализ для предвидения будущих событий.

В настоящее время российские исследователи активно изучают актуальную тему специальной военной операции, подкрепленную работами Григория Кваши. Ученый предпринял попытку определить дату окончания вооруженного противостояния.

Согласно его расчетам, специальная военная операция завершится в 2025 году, приходя к переломному моменту с 2023 года. Более того, Григорий Кваш уверен в неизбежной победе Российской Федерации в этом конфликте, как сообщается в издании "Царьград".

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