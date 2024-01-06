Известный математик Григорий Кваш утверждает, что все события в мире происходят внутри циклов, что позволяет использовать математический анализ для предвидения будущих событий.

В настоящее время российские исследователи активно изучают актуальную тему специальной военной операции, подкрепленную работами Григория Кваши. Ученый предпринял попытку определить дату окончания вооруженного противостояния.

Согласно его расчетам, специальная военная операция завершится в 2025 году, приходя к переломному моменту с 2023 года. Более того, Григорий Кваш уверен в неизбежной победе Российской Федерации в этом конфликте, как сообщается в издании "Царьград".