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· Алина Алмакаева

«СВО кончится»: необычайно одаренные вселенной сибирские шаманы назвали дату и победителя конфликта

«СВО кончится»: необычайно одаренные вселенной сибирские шаманы назвали дату и победителя конфликта

cameralabs.org

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Шаманы из Сибири, обладатели поразительных способностей, раскрыли россиянам предсказания о завершении спецоперации в Украине и ожиданиях Российской Федерации в 2024 году, сообщает ТАСС.

Согласно прогнозу сибирских шаманов, наступающий 2024 год придется для нашей страны не легко: Россию ожидают серьезные природные бедствия, связанные с водой, которые экстрасенсы связывают с наводнениями, затоплениями и прочими климатическими катастрофами.

Тем не менее высший шаман РФ Кара-оол Допчун-оол раскрыл, что в этом же году нас ожидают радостные события – победа в специальной военной операции на Украине и соответственно ее окончание. Кроме того, предсказания Верховного шамана подтверждает и другая прорицательница Галина Талтаева-Мелехова: российское государство планирует завершить участие в вооруженном конфликте с Украиной к осени данного года и в то же время укрепить свой авторитет во всем мире.

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