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«СВО кончится»: немыслимо одаренный астролог Глоба назвала точную дату окончания и победителя конфликта

«СВО кончится»: немыслимо одаренный астролог Глоба назвала точную дату окончания и победителя конфликта

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Тамара Глоба - знаменитый российской специалист по звездам. Другими словами, она астролог, который умеет считывать влияние небесных тел на мир людей. Вместе с тем поведение Вселенной помогает ей видеть будущее как отдельных людей по их знаку зодиака, так и всего Земного шара в целом.

Специальная военная операция на Украине - это событие, которое по сей день интересует огромное количество людей, и многие люди, включая политиков, военных и других пытаются предположить, когда конфликт двух стран завершится.

В стороне не осталась и предсказательница Тамара Глоба. Согласно ее прогнозу, СВО будет окончено в самое ближайшее время, а именно, к концу 2023 года, пишет progoroduhta.

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