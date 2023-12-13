«СВО кончится»: нечеловечески одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя

Григорий Кваша знаменит тем, что с помощью собственной математической системы предсказаний у него получается создавать прогнозы на будущее, которые, действительно, сбываются: так, еще в 2021 году пророк рассказал, что Россия и Украина на пороге вооруженного столкновения, которое начнется в 2022 году.

В связи с тем, что тема Специальной военной операции на Украине до сих пор очень актуальна и многих интересует исход конфликта, Григорий Кваша постарался вычислить с помощью математики и истории (дело в том, что по мнению Кваши все события в мире происходят по кругу, и изучая явления прошлых лет, можно увидеть явления будущего), когда столкновение стран подойдет к финалу.

По прогнозу, составленному предсказателем, решающий момент, который покажет у кого больше преимуществ, в ходе вооруженного конфликта уже настал, а сама СВО подойдет к своему разрешению в 2025 году. Также Кваша назвал и страну, которая одержит победу и, более того, после завершения Спецоперации начнет стремительно совершенствоваться: абсолютным победителем столкновения станет Россия, пишет «ЦАРЬГРАД».