Григорий Кваша стал известен благодаря своей уникальной системе предвидения будущего, которая объединяет математику, историю и астрологию для прогнозирования событий, ожидающих людей впереди.

Суть его утверждений заключается в том, что мировые события, вызывающие интерес, волнение, страх и восхищение, происходят периодически или циклично. Поэтому предсказатель анализирует даты прошлых событий, чтобы определить даты будущих явлений.

Ранее ему удалось предсказать начало вооруженного конфликта между Россией и Украиной даже до его начала. Теперь, опираясь на свои способности видеть будущее и используя вышеупомянутые науки, Кваша утверждает, что специальная военная операция на Украине завершится в 2025 году.

Кроме того, он указал на страну, которая одержит полную победу и начнет стремительное развитие и процветание после 2025 года: Российская Федерация, по информации издания "Царьград".