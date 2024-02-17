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· Алина Алмакаева

«СВО кончится»: метаодаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

«СВО кончится»: метаодаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

ptoday.ru

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Григорий Кваша стал известен благодаря своей уникальной системе предвидения будущего, которая объединяет математику, историю и астрологию для прогнозирования событий, ожидающих людей впереди.

Суть его утверждений заключается в том, что мировые события, вызывающие интерес, волнение, страх и восхищение, происходят периодически или циклично. Поэтому предсказатель анализирует даты прошлых событий, чтобы определить даты будущих явлений.

Ранее ему удалось предсказать начало вооруженного конфликта между Россией и Украиной даже до его начала. Теперь, опираясь на свои способности видеть будущее и используя вышеупомянутые науки, Кваша утверждает, что специальная военная операция на Украине завершится в 2025 году.
Кроме того, он указал на страну, которая одержит полную победу и начнет стремительное развитие и процветание после 2025 года: Российская Федерация, по информации издания "Царьград".

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