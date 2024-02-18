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«СВО кончится»: мегаодаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

«СВО кончится»: мегаодаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

iz.ru

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Григорий Кваша стал известен благодаря своей разработанной системе предсказания будущего, которая объединяет математику, историю и астрологию, чтобы предугадывать то, что ждет людей впереди.

Суть его теории заключается в том, что интересные, волнующие, пугающие и восхищающие события в мире происходят периодически или циклично. Поэтому, основываясь на анализе дат прошлых событий, предсказатель определяет даты будущих явлений.


Ранее он успешно предсказал начало вооруженного конфликта между Россией и Украиной задолго до его начала. Теперь, опираясь на свой дар предвидения будущего и используя вышеупомянутые науки, Кваша утверждает, что специальная военная операция на Украине завершится в 2025 году.

Кроме того, математик-предсказатель указал на страну, которая после 2025 года одержит полную победу и начнет стремительное развитие и процветание - это Российская Федерация, как сообщает издание "Царьград".

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