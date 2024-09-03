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СВО кончится: математик-пророк вычислил, когда это случится и кто одержит победу

Григорий Кваша, учёный и исследователь, занимае...

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Григорий Кваша, учёный и исследователь, занимается разработкой уникального подхода к прогнозированию мировых событий, совмещая элементы астрологии, математики и истории.

Он утверждает, что ключ к пониманию будущих течений человечества лежит в анализе исторических циклов, которые оказывают влияние на глобальные эмоциональные реакции общества.

Кваша известен в академических кругах благодаря своим точным предсказаниям. Например, он точно предсказал начало конфликта в Восточной Европе, используя свой метод анализа дат прошлых событий. Этот успех еще раз подтвердил эффективность его методики.

В последних своих работах Кваша делает смелое предположение относительно завершения специальной военной операции на Украине, утверждая, что она закончится в 2025 году. По его мнению, именно тогда Российская Федерация достигнет значительных успехов и вступит в новую эру развития и процветания.

Методы Кваши, хотя и выходят за рамки традиционных научных подходов, привлекают внимание многих ученых и аналитиков. Его идеи о цикличности исторических событий и их влиянии на будущее человечества вызывают интерес не только в исторических, но и в астрологических и математических кругах.

Исследования Григория Кваша продолжают развиваться, предлагая новый взгляд на возможности прогнозирования будущего. Его уникальный подход, сочетающий астрологические, математические и исторические методы, может открыть новые горизонты в понимании того, как исторические паттерны могут предсказывать глобальные события, влияющие на все человечество.

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