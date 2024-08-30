В свежем интервью Григорий Кваша, ученый, чьи работы охватывают как математику, так и историю, изложил свои представления о будущем геополитическом ландшафте.

Известный своими точными прогнозами, Кваша уже предвещал начало значительных мировых изменений, и теперь предсказывает их завершение в ближайшие годы.

Специальная военная операция: Кваша прогнозирует завершение

Кваша указывает, что кульминация текущих геополитических событий, известных как Специальная военная операция, ожидается между 2021 и 2025 годами. Он особенно акцентирует внимание на 2024 годе, который, по его мнению, станет переломным и определит исход конфликта в пользу России к 2025 году.

Геополитические потрясения: Россия и США

Кваша подчеркивает, что следующие годы могут быть наполнены политическими потрясениями, особенно в контексте отношений между Россией и США. Ученый предсказывает, что этот период будет характеризоваться завершением активных боевых действий и постепенным снижением напряженности на мировой арене.

Оценка рисков и научный подход

Несмотря на высокую степень неопределенности своих прогнозов, Кваша утверждает, что они основаны на тщательном анализе исторических данных и текущей геополитической ситуации. Он осознает риски ошибки, но подчеркивает, что его выводы строятся на глубоком понимании динамики международных отношений.

Перспективы после 2025 года

В заключение своего интервью Кваша выразил уверенность, что период после 2025 года принесет России мир и стабильность. Это, по его мнению, позволит стране не только укрепиться внутри, но и усилить свое влияние на международной арене.

Прогнозы Кваши могут быть предметом обсуждений среди экспертов и аналитиков, поскольку они предлагают взгляд на возможные сценарии развития мировых событий, основанные на аналитическом подходе и глубоком понимании исторических процессов.