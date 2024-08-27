Григорий Кваша, известный российский математик и астролог, предложил свой прогноз относительно сроков завершения СВО на Украине, предсказав её окончание в 2025 году.

Кваша, член Российской академии естественных наук, заявил, что Российская Федерация окажется победителем, что якобы будет началом новой исторической эры для страны.

Методика прогнозирования

Кваша использует уникальное сочетание астрологических данных и математических расчётов для предсказания исхода значимых событий. Его подход, как утверждается, позволил предсказать не только политические перевороты, но и крупные социальные изменения.

Доверие к прогнозам

Хотя историческая точность его предсказаний подтверждена прошлыми событиями, приемлемость его методов и выводов остаётся на усмотрение общественности и специалистов.

