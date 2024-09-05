Григорий Кваша, автор и прогностик, приобрел известность благодаря своей уникальной системе прогнозирования будущих событий, в основу которой легли математика, история и астрология.

Это мультисциплинарное подход к предсказаниям позволяет ему с высокой точностью определять ключевые мировые события, которые вызывают общественный резонанс.

Кваша утверждает, что многие значимые мировые события происходят не случайно, а имеют циклическую природу. Основываясь на анализе дат исторических событий, он может предсказывать даты будущих значимых явлений. Так, например, еще до начала военных действий между Россией и Украиной, Кваша указывал на возможность начала конфликта, что позже подтвердилось.

Своими последними заявлениями Кваша утверждает, что текущий конфликт на Украине завершится в 2025 году. Он также прогнозирует, что после завершения специальной военной операции Российская Федерация не только достигнет успеха, но и вступит в период быстрого развития и процветания.

Эти прогнозы, как сообщает издание «Царьград», основаны на глубоком анализе исторических данных и астрологических расчетов, что делает Григория Квашу одним из самых цитируемых современных аналитиков в области предсказания будущего.