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СВО кончится: математик-пророк дал прогноз, когда это произойдёт и кто одержит победу

Григорий Кваша, известный российский ученый с м...

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Григорий Кваша, известный российский ученый с многогранным подходом к исследованиям, представил свой новый прогноз относительно сроков завершения специальной военной операции.

Уникальность его подхода заключается в сочетании математических методов и астрологии, что ранее уже позволяло ему точно предсказать ключевые мировые события.

Григорий Кваша — не только математик, но и историк, писатель, член Российской академии естественных наук. Свои первые исследования он начал в 80-х годах, а интерес к числам проявился у него еще в детстве. Кваша автор ряда научных и популярных книг, в которых он исследует исторические и культурные архетипы, влияющие на ход истории.

Методика прогнозирования

Кваша разработал собственный метод прогнозирования, который базируется на математических расчетах в комбинации с астрологическими данными. Этот подход позволил ему с удивительной точностью предсказать не только политические изменения, но и значительные социальные потрясения.

Прогнозы и их достоверность

В своих последних расчетах Кваша указывает, что СВО завершится в 2025 году, и согласно его анализу, Россия выйдет из этого конфликта победителем. Несмотря на спорность таких предсказаний, история показывает, что предыдущие прогнозы Кваши о событиях в Восточной Европе, а также политических изменениях в России и кризисе в США, имели место быть.

Прогнозы Григория Кваши вызывают значительный интерес как в научных кругах, так и среди широкой публики. Хотя принимать их за чистую монету или нет — личное дело каждого, несомненно, что его уникальный подход к прогнозированию делает его мнения заметными на фоне других экспертов. Каким будет мир в 2025 году, покажет время, но уже сейчас можно сказать, что работы Кваши будут в центре внимания в преддверии предсказанных событий.

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