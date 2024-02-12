«СВО кончится»: космосом одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

Российский ученый в области математики, также являющийся членом-корреспондентом Российской академии естественных наук (РАЕН), Григорий Кваша, объявил о своем вычислении предполагаемой даты завершения СВО на Украине.

Кваша является автором теории предсказаний, которая заключается в детальном изучении прошлого. По мнению математика, все события в мире происходят по кругу, и все то, что происходило ранее, произойдет вновь. Ученый делит историю на периоды, к которым относятся как «темные» времена, так и «светлые».

Согласно гипотезе Григория Кваши, трудный период для Российской Федерации начался в 2013 году. Текущий 2024 год станет переломным, так как именно в это время все начнет «переворачиваться в обратную сторону», а 2025 год станет завершающим для непростых времен, и Спецоперация на Украине будет завершена в пользу России.

В 2023 году вице-спикер Государственной думы Петр Толстой высказал предположение, что вооруженное столкновение России и Украины продлится еще 2-3 года, сообщает новостной портал Lenta.ru.