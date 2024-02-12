Новости России
· Ульяна Сенько

«СВО кончится»: космосом одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

«СВО кончится»: космосом одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

tver24.com

Подписаться в Telegram

Российский ученый в области математики, также являющийся членом-корреспондентом Российской академии естественных наук (РАЕН), Григорий Кваша, объявил о своем вычислении предполагаемой даты завершения СВО на Украине.

Кваша является автором теории предсказаний, которая заключается в детальном изучении прошлого. По мнению математика, все события в мире происходят по кругу, и все то, что происходило ранее, произойдет вновь. Ученый делит историю на периоды, к которым относятся как «темные» времена, так и «светлые».

Согласно гипотезе Григория Кваши, трудный период для Российской Федерации начался в 2013 году. Текущий 2024 год станет переломным, так как именно в это время все начнет «переворачиваться в обратную сторону», а 2025 год станет завершающим для непростых времен, и Спецоперация на Украине будет завершена в пользу России.

В 2023 году вице-спикер Государственной думы Петр Толстой высказал предположение, что вооруженное столкновение России и Украины продлится еще 2-3 года, сообщает новостной портал Lenta.ru.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году

Новости Татарстана

день назад

Известны районы РТ с самой высокой зарплатой в сельском хозяйстве

дезинфекция тараканов картинки

Новости Татарстана

19 часов назад

Рузиль Минекаев на шоу ТНТ признался, что в детстве воровал

Интересное в Казани

3 дня назад

Крупные банки ввели комиссию для застройщиков: недвижимость в Казани станет дороже?

стоимость шпаклевки стен под покраску в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани отменили встречу с Мизулиной

Новости Татарстана

2 часа назад

Супермаркет «Бахетле» покинул казанский ТЦ

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается сильный мороз

Новости Татарстана

21 час назад

Глава Алексеевского района доставил партию гуманитарного груза в зону СВО
Лонгриды
день назад

Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году

Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году

Новости Татарстана

2 часа назад

Супермаркет «Бахетле» покинул казанский ТЦ

Новости Татарстана

3 часа назад

Участок для строительства дома дольщиков «Свея» прошел экспертизу

Новости Татарстана

3 часа назад

9 из 10 стран БРИКС будут участвовать в июньских играх в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

В результате массового ДТП в Казани «ГАЗель» влетела в сугроб
Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года
Лонгриды
7 дней назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Новости Татарстана

19 часов назад

Рузиль Минекаев на шоу ТНТ признался, что в детстве воровал

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане проведут капремонт 105 медучреждений

Новости Татарстана

21 час назад

Глава Алексеевского района доставил партию гуманитарного груза в зону СВО
Идеи от шефа или как спасти ужин за полчаса: готовимся ко Дню Святого Валентина
Интересное в Казани
6 дней назад

Идеи от шефа или как спасти ужин за полчаса: готовимся ко Дню Святого Валентина