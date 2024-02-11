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«СВО кончится»: космически одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

«СВО кончится»: космически одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

adi19.ru

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Анализируя историю России, прорицатель Григорий Кваша пришел к выводу о цикличности ее развития. По его мнению, каждые 36 лет страна оказывается в эйфории мира и спокойствия на протяжении 24 лет, а последующие 12 годы отводятся на подготовку к войне и ведение боевых действий. Подтверждением этому стала русско-японская война в 1905 году и первая мировая война, которые семенили начало новому циклу. Научный исследователь, упоминаемый на НТВ, подчеркивает, что в 1917 году, относительно этого важного временного интервала, вступили силы годовщинные и силы 1917 года прерывают движение войны. В то время в России имелась огромная армия, успешно участвовавшая в сражениях. Однако в 1917 году наша возможность воевать внезапно прервалась. В последующие годы советские летчики демонстрировали свое мастерство в борьбе с американцами во время Корейской войны.

В 1953 году, добавив 24 года, мы приходим к 1977 году, когда возникла угроза размещения американских ядерных вооружений у наших границ. С целью пресечь эту угрозу, советские войска вошли в Афганистан.

Согласно прогнозу Кваши, период "времени воевать" наступил в 2013 году и продлится до 2025 года. В течение этого временного промежутка, нравится нам это или нет, мы вынуждены воевать. Однако именно события в Киеве в 2013 году были ярким и злобным провокационным актом в отношении России, как отметил исследователь.

Тем не менее, согласно его словам, Россия больше не готова отступаться. Сейчас настал переломный и решающий момент.

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