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«СВО кончится»: космически одаренная астрологиня Глоба назвала точную дату окончания и победителя конфликта

«СВО кончится»: космически одаренная астрологиня Глоба назвала точную дату окончания и победителя конфликта

pro-astrologiyu.ru

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Астрологи умеют предсказывать будущее, изучая влияние небесных тел на земной мир, на людей, а также следя за расположением звезд и планет в разные временные периоды. Одним из самых знаменитых астрологов в России является Тамара Глоба. Ее прогнозы и гороскопы пользуются большой популярностью у граждан страны, очень часто предсказательница участвует в шоу на телевидении, имеет собственные каналы в социальных сетях и различных интернет-площадках, где периодически делится гороскопами и прогнозами как мировыми, так и частными для отдельных знаков зодиака.

Одним из последних и наиболее интересных прогнозов Тамары Глобы является предполагаемая дата завершения Специальной военной операции на Украине, которая началась осенью 2022 года и продолжается по сей день.

Согласно предсказанию астрологини, вооруженное столкновение Российской Федерации и Украины закончится в течение шести дней до наступления нового 2024 года, но именно в этот период конфликт достигнет высшей точки напряжения.

Тамара Глоба добавила, что в грядущем году люди осознают, что оружие - это неправильный метод разрешения конфликтов, поэтому 2024 год принесет с собой в Мир спокойствие и гармонию, сообщил новостной онлайн-портал progoroduhta.

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