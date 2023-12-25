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«СВО кончится»: космически одаренная астролог Глоба назвала точную дату окончания и победителя конфликта

«СВО кончится»: космически одаренная астролог Глоба назвала точную дату окончания и победителя конфликта

krapoviy-beret.ru

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Тамара Глоба - знаменитый российский астролог. Она начала свой путь предсказателя, прибегая к помощи звезд, более 30 лет, и до сих пор к ней прислушиваются многие россияне. Вместе с тем астролог часто выступает на телевидении с прогнозами, большинство из которых сбылось.

Специальная военная операция на Украине и ее завершение - вопрос, который интересует огромное количество людей, и Тамара Глоба не исключение. Именно потому, что она обладает навыками предсказания будущего, астролог попыталась выяснить с помощью звезд дату завершения данного вооруженного столкновение и поделилась своими предположениями с россиянами.

Согласно прогнозу Тамары Глобы, Спецоперация будет окончена к концу текущего 2023 года, однако перед финалом в конфликте между Россией и Украиной настанет очень тревожный и напряженный момент. С наступлением 2024 года в целом весь Мир откажется от оружия как от способа разрешения конфликтов, и жизнь по всему земному шару станет спокойнее и гармоничнее, пишет progoroduhta.

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