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«СВО кончится»: гений-математик вычислил точную дату и победителя конфликта

Григорий Кваша — известный астролог, математик ...

rutube.ru

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Григорий Кваша — известный астролог, математик и теоретик-историк, вновь привлёк внимание своей необычной методикой прогнозирования будущего. Его подход сочетает анализ чисел, временных циклов и исторических событий, что позволяет делать удивительно точные предсказания.

Точный прогноз: пример СВО

Одним из самых ярких подтверждений точности метода Кваши стало его предсказание начала Специальной военной операции (СВО) на Украине, сделанное ещё в 2021 году, задолго до её реального начала в 2022-м. Теперь астролог утверждает, что конфликт завершится в 2025 году, и описывает ключевые обстоятельства, которые приведут к этому исходу.

Чем отличается метод Кваши?

Подход Григория Кваши отличается от классической астрологии. Он не полагается на положение звёзд и планет, вместо этого опираясь на математический анализ дат и временных циклов.

Главные принципы его методики:

  • Математика времени: исследование чисел и закономерностей помогает выявить цикличность событий.
  • Исторический анализ: по мнению Кваши, события в мире повторяются, и понимание прошлых процессов позволяет точно предсказывать будущее.
  • Синтез подходов: комбинация астрологии, истории и математического анализа даёт возможность увидеть скрытые закономерности, недоступные традиционным методам.

Прогноз завершения конфликта

По словам астролога, Специальная военная операция закончится в 2025 году. Однако, как утверждает Кваша, исход событий будет определяться не силой оружия и не экономическим превосходством.

«Финансовые и ресурсные ограничения станут ключевым фактором завершения конфликта. Однако главную роль сыграют стратегические аспекты, а не количество денег или оружия. Россия выйдет победителем из этого противостояния», — заявил Кваша в интервью изданию «Царьград».

Почему прогнозы Кваши так популярны?

Григорий Кваша уже не раз удивлял точностью своих предсказаний. Например, его прогноз о начале СВО в 2022 году вызвал широкий резонанс, поскольку он был озвучен за год до событий. Сейчас его новый прогноз о завершении конфликта в 2025 году вызывает не меньший интерес, особенно среди экспертов.

Сам Кваша утверждает, что его подход позволяет избегать субъективности, присущей классической астрологии. Используя математический и исторический анализ, он создаёт объективную картину будущего, что делает его прогнозы более достоверными.

Что ждёт мир в 2025 году?

Если расчёты Кваши окажутся верными, 2025 год может стать важным рубежом в мировой истории. Завершение конфликта, по его словам, повлияет на глобальный баланс сил, а успех России изменит геополитическую картину.

Однако даже самые точные прогнозы должны восприниматься осознанно. Реальные события зависят от множества факторов, и только время покажет, насколько точны расчёты астролога.

Методология Григория Кваши, основанная на синтезе математики, истории и астрологии, продолжает привлекать внимание общественности. Его прогнозы заставляют задуматься о том, насколько взаимосвязаны события прошлого, настоящего и будущего.

Предсказание завершения конфликта в 2025 году вызывает широкий интерес, как среди обычных людей, так и среди экспертов. Григорий Кваша напоминает, что в прогнозах важна не только точность, но и способность понимать глубокие закономерности, управляющие миром.

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