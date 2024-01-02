Известный математик Григорий Кваша утверждает, что все события в мире происходят внутри циклов, что позволяет использовать математический анализ для предвидения будущих событий. В настоящее время российские исследователи активно изучают актуальную тему специальной военной операции, и их научные работы подтверждают работы Григория Кваши.

Он предпринял попытку определить дату, когда завершится вооруженное противостояние. Согласно расчетам этого математика-предсказателя, специальная военная операция окончится в 2025 году, причем уже с 2023 года наступит переломный момент в ее ходе. Более того, Григорий Кваша уверен, что Российская Федерация неизбежно победит в этом конфликте, как сообщается в издании "Царьград".