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· Алина Алмакаева

«СВО кончится»: гениальный математик-пророк Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

«СВО кончится»: гениальный математик-пророк Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

00biografiy.ru

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Известный математик Григорий Кваша утверждает, что все события в мире происходят в рамках циклов, в результате чего математический анализ может быть использован для предсказания будущих событий. Сегодня российские исследователи активно изучают вопросы, связанные с особыми военными операциями, что находит свое подтверждение в работах Григория Кваши.

Он предпринял попытку определить дату завершения вооруженного противостояния. Согласно расчетам этого известного математика-предсказателя, специальная военная операция будет завершена в 2025 году, а 2023 год станет решающим периодом в ее развитии. Кроме того, Григорий Кваша уверен в неизбежной победе Российской Федерации в этом конфликте, как сообщается в издании "Царьград".

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