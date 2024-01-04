Известный математик Григорий Кваша утверждает, что все события в мире происходят в рамках циклов, в результате чего математический анализ может быть использован для предсказания будущих событий. Сегодня российские исследователи активно изучают вопросы, связанные с особыми военными операциями, что находит свое подтверждение в работах Григория Кваши.

Он предпринял попытку определить дату завершения вооруженного противостояния. Согласно расчетам этого известного математика-предсказателя, специальная военная операция будет завершена в 2025 году, а 2023 год станет решающим периодом в ее развитии. Кроме того, Григорий Кваша уверен в неизбежной победе Российской Федерации в этом конфликте, как сообщается в издании "Царьград".