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«СВО кончится»: гениальный математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

«СВО кончится»: гениальный математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

yur-gazeta.ru

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Григорий Кваша создал собственную систему предвидения, которая заключается в детальном изучении теоретической истории. Другими словами, Кваша утверждает, что в мире все повторяется согласно определенным временным циклам и отрезкам, поэтому если знать, что происходило раньше, то можно вычислить и то, что произойдет в будущем.

Так предсказатель еще в 2021 году заявил, что Россия вступит в вооруженный конфликт с Украиной в 2022 году. Так и вышло, страны начали открытую борьбу зимой 2022 года.

Григорий Кваша утверждает, эти события случились, так как Россия в настоящее время находится в трудном для страны периоде, который начался несколько лет назад. Закончится же он в 2025 году, и в этот же год СВО прекратится. Вместе с тем предсказатель заявил, что победит в столкновении Российская Федерация, а затем начнет стремительно процветать и развиваться, пишет Царьград.

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