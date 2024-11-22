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«СВО кончится»: гениально одаренный предсказатель-математик Григорий Кваша огласил точную дату и победителя конфликта

Григорий Кваша — фигура, вызывающая интерес и с...

inosmi.ru

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Григорий Кваша — фигура, вызывающая интерес и споры одновременно. Этот астролог, математик и теоретик истории известен своим нетрадиционным подходом к изучению будущего.

Вместо классических понятий астрологии он предлагает опираться на цифры, даты и математические расчеты, а не на созвездия. По его мнению, именно эти данные, в сочетании с историческими закономерностями, могут раскрыть тайны грядущих событий.

Новая концепция астрологии

Кваша ставит под сомнение традиционные основы астрологии, утверждая, что они устарели. «В мире все циклично,» — говорит он, предлагая взглянуть на прошлое как ключ к пониманию будущего. По его методу, детальный анализ исторических событий, их временных рамок и математическая обработка этих данных позволяют делать точные прогнозы о том, что ожидает человечество.

Эта концепция объединила астрологию с точными науками, создав уникальный инструмент для предсказания событий. Теория Кваши звучит необычно, но интерес к его прогнозам не угасает, особенно после ряда точных предсказаний.

Предсказание СВО: факт или совпадение?

Одним из самых обсуждаемых прогнозов Григория Кваши стало его заявление в 2021 году о начале Специальной военной операции на Украине. Астролог предсказал, что СВО начнется в 2022 году — и оказался прав. Этот факт привлек к нему внимание общественности, а его методы начали изучать не только последователи астрологии, но и скептики.

Теперь Кваша представил новый прогноз, касающийся завершения СВО. По его словам, конфликт закончится в 2025 году. Однако уже 2023 год стал переломным моментом, который начнет ускорять ход событий. Основной причиной завершения противостояния он называет экономические факторы. Победа, по мнению астролога, останется за Российской Федерацией, и не оружие, а финансовые ресурсы и устойчивость станут решающими в исходе.

Почему его методы вызывают интерес?

Методология Григория Кваши — это своеобразный «алгоритм времени». Астролог утверждает, что, зная цикличность мировых событий, можно предсказывать грядущие изменения, как в масштабах отдельных стран, так и в глобальном контексте. Его подход вызывает оживленные дискуссии в научных и астрологических кругах, ведь он предлагает отказаться от звездных карт в пользу чисел и расчетов.

Что дальше?

Прогнозы Григория Кваши привлекают внимание как сторонников, так и критиков. Его подход предлагает новое понимание времени и событий, вызывая интерес к идее цикличности исторических процессов. Независимо от отношения к астрологии, точность некоторых его предсказаний заставляет задуматься: возможно, наука и интуиция действительно могут идти рука об руку?

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