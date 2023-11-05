«СВО кончится»: фантастически одаренный пророк-математик Григорий Кваша назвал точную дату и победителя конфликта
Григорий Кваша, известный математик и историк, утверждает, что все события в мире происходят циклично. В связи с этим, он призывает использовать математический анализ для составления прогнозов и прозрения в будущее.
Одной из наиболее актуальных тем для россиян на данный момент является Специальная военная операция. Именно поэтому Григорий Кваша провел расчеты, пытаясь предсказать дату окончания этого вооруженного столкновения.
В соответствии с его предсказаниями, СВО завершится в 2025 году, а 2023 год станет переломным моментом в ее ходе. И что особенно интересно, Григорий Кваша утверждает, что именно Российская Федерация станет неоспоримым победителем этой операции, как сообщает журнал «ЦАРЬГРАД».