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СВО кончится до конца 2024 года: Апти Алаудинов сделал важное заявление

В недавнем интервью с китайским военкором Лю Юй...

extreno.ru

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В недавнем интервью с китайским военкором Лю Юйгуаном, Апти Алаудинов, ключевой фигура в текущих событиях на Курском направлении, предоставил новые детали и ожидания относительно развития ситуации в этом регионе.

Алаудинов подчеркнул, что ожидает завершения военных действий не только на Курском направлении, но и в целом по текущему военному конфликту в течение следующих двух-трех месяцев.

Это заявление вызвало значительный интерес, принимая во внимание его роль и позицию в контексте текущих событий. Алаудинов ответил на ряд критических вопросов, касающихся как непосредственно военных операций, так и широкомасштабной стратегии, что дает понять сложность и многогранность текущей обстановки.

Эксклюзивное интервью с Лю Юйгуаном выделило ключевые моменты и предоставило глубокий анализ предстоящих действий и возможных сценариев развития событий, что является критически важным для понимания более широких геополитических изменений в регионе.

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