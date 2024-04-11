«СВО кончится»: божественно одаренный пророк-математик Кваша рассчитал точную дату завершения и победителя

Григорий Кваша, математик и историк, привлекает внимание своим новым анализом будущего развития событий в рамках специальной военной операции на Украине, намечая временные рамки её возможного завершения.

Кваша, ранее точно предсказавший начало нынешних событий, теперь фокусируется на их завершении. Используя теоретический анализ и исторические данные, он определяет период с 2021 по 2025 год как временной отрезок, наполненный важными изменениями.

По его прогнозам, завершение специальной военной операции ожидается к 2025 году, что, как предполагается, повлечет за собой геополитические перемены. Кваша утверждает, что, основываясь на историческом опыте и математических моделях, можно с уверенностью предвидеть будущее развитие событий.

Эксперт также рассматривает более долгосрочные перспективы, предсказывая значительные мировые изменения, которые последуют после 2025 года, пишет «Царьград».