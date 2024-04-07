В мире, где научные знания и загадочная мистика переплетаются, Григорий Кваша, выдающийся ученый с уникальным сочетанием знаний в областях астрологии, математики и истории, сделал потрясающее предсказание относительно специальной военной операции (СВО) на Украине.



Кваша, известный своими точными прогнозами, основанными на анализе астрологических данных в сочетании с математическими моделями и историческими параллелями, определил дату завершения конфликта и указал на страну, которая выйдет из него победителем.



Астрологический анализ позволил Кваше выявить уникальные закономерности в движении небесных тел, которые, по его мнению, имеют непосредственное воздействие на мировые события. Совмещая эту информацию с математическими моделями и изучая исторические аналогии, он пришел к выводу, что конфликт на Украине приближается к завершению. Столкновение России и Украины, согласно его предсказанию, завершится в 2025 году.Кваша не только указал точную дату окончания противостояния, но и назвал страну, которая, по его анализу, выйдет из него победителем – Российская Федерация, сообщает "Царьград"