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«СВО кончится»: божественно одаренный пророк-математик Григорий Кваша рассчитал точную дату завершения и победителя

«СВО кончится»: божественно одаренный пророк-математик Григорий Кваша рассчитал точную дату завершения и победителя

9111.ru

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Известный математик и историк Григорий Кваша, чьи прогнозы уже доказали свою точность, представил свежий анализ, который обещает пролить свет на возможное будущее развития событий в контексте специальной военной операции на Украине.

Опираясь на уникальное сочетание исторических данных и математических моделей, Кваша определяет период с 2021 по 2025 год как ключевой этап, который будет характеризоваться значительными событиями и изменениями. Согласно его анализу, весьма вероятно, что до 2025 года могут произойти важные геополитические сдвиги.

Анализ Кваши выходит за рамки обыденного прогнозирования, объединяя глубокие знания в области математики и истории, чтобы предоставить уникальную перспективу на предстоящие события. В его работе особое внимание уделяется влиянию исторических шаблонов на будущие события, что позволяет с уверенностью предсказывать ключевые моменты в развитии операции.

Кроме того, Григорий Кваша рассматривает долгосрочные последствия, подчеркивая, что после 2025 года мир может ожидать новая волна значительных изменений, которые будут иметь далеко идущие последствия.

В своих работах Кваша не только предсказывает возможные исходы, но и предлагает глубокий анализ механизмов, которые могут привести к этим событиям, тем самым предоставляя ценный инсайт всем, кто стремится лучше понять текущие геополитические процессы, сообщает «Царьград».

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