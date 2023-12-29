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«СВО кончится»: божественно одаренный астролог Глоба озвучила дату окончания и победителя конфликта

«СВО кончится»: божественно одаренный астролог Глоба озвучила дату окончания и победителя конфликта

starhit.ru

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Астролог Тамара Глоба составила прогноз, в котором назвала предположительную дату завершения СВО на Украине, сообщает новостной портал progorodsamara.

Согласно заявлению предсказательницы, вооруженное столкновение России и Украины будет завершено в ближайшее время, а именно, до конца 2023 года. Однако до своего окончания конфликт достигнет высшей точки напряжения и неопределенности.

Вместе с тем Тамара Глоба заявила, что звезды предсказывают мир во всем мире после наступления 2024 года.

Напомним, что гороскопы и прогнозы Тамары Глобы пользуются большой популярностью среди населения России, граждане обращаются к ним, чтобы узнать, что ожидает их в будущем, и как сделать так, чтобы это будущее было счастливым.

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