«СВО кончится»: божественно одаренный астролог Глоба озвучила дату окончания и победителя конфликта

Астролог Тамара Глоба составила прогноз, в котором назвала предположительную дату завершения СВО на Украине, сообщает новостной портал progorodsamara.

Согласно заявлению предсказательницы, вооруженное столкновение России и Украины будет завершено в ближайшее время, а именно, до конца 2023 года. Однако до своего окончания конфликт достигнет высшей точки напряжения и неопределенности.

Вместе с тем Тамара Глоба заявила, что звезды предсказывают мир во всем мире после наступления 2024 года.

Напомним, что гороскопы и прогнозы Тамары Глобы пользуются большой популярностью среди населения России, граждане обращаются к ним, чтобы узнать, что ожидает их в будущем, и как сделать так, чтобы это будущее было счастливым.