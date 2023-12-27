«СВО кончится»: божественно одаренный астролог Глоба назвала точную дату окончания и победителя конфликта

Астролог Тамара Глоба поделилась с россиянами прогнозом, в котором рассказала, когда закончится СВО на Украине, пишет progorodsamara.

Россия и Украина вступили в вооруженный конфликт в 2022 году, который продолжается по сей день. Многих людей волнует вопрос о дате завершения данного столкновения, поэтому многие политики, общественные деятели, военные пытаются предположить, когда это произойдет. Вместе с ними дату окончания СВО на Украине пытаются предсказать и люди, которые обладают неординарными способностями, например, Тамара Глоба, знаменитая своими астрологическими прогнозами, поделилась с людьми расчетами об окончании конфликта.

Согласно прогнозу астрологини, Спецоперация на Украине подойдет к финалу к концу текущего года, а после наступления 2024 года весь Мир ощутит спокойствие, так как звезды обещают, что человечество ожидает период гармонии.