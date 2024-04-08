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«СВО кончится»: божествами одаренный пророк математик Григорий Кваша вычислил точную дату и победителя

«СВО кончится»: божествами одаренный пророк математик Григорий Кваша вычислил точную дату и победителя

vm.ru

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Математик и историк Григорий Кваша, известный своими прогнозами, вновь высказался о событиях на мировой арене, на этот раз касательно ситуации в Украине.

Ранее предсказав начало напряженного периода в отношениях между Россией и США, Кваша теперь указывает на завершение украинского конфликта.

Кваша, который в 2021 году анонсировал четырехлетний период глобальных вызовов, теперь делает акцент на 2023 год как на ключевой момент в развитии специальной военной операции в Украине. Согласно его расчетам, конфликт должен завершиться в 2025 году, причем с победой России.

Эксперт подчеркивает, что его прогнозы основаны на тщательных математических вычислениях и глубоком понимании исторических процессов. Несмотря на рискованность таких предсказаний, Кваша уверен в их обоснованности.

Тем временем, по данным военных корреспондентов и телеграм-каналов, в зоне специальной военной операции продолжаются активные боевые действия. Российские войска проводят наступательные операции на нескольких направлениях, добиваясь прогресса на различных участках фронта.

Кваша также рассуждает о более широких исторических контекстах, в которых происходят глобальные конфликты, утверждая, что основной причиной столкновений являются идеологические расхождения. По его мнению, после 2025 года мир вступит в новую эпоху, где Россия сможет спокойно строить будущее без внешних угроз, сообщает «Царьград».

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