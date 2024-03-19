Григорий Кваша, специалист, сочетающий в своей работе знания астрологии, математики и истории, представил прогноз относительно исхода Специальной военной операции (СВО) на Украине.

С его точки зрения, уникальное слияние этих дисциплин позволяет делать предсказания с высокой степенью достоверности.

Используя астрологические методы для анализа положения звезд и планет, и объединяя это с математическими расчетами и историческим контекстом, Кваша определил, что конфликт между Россией и Украиной закончится в 2025 году. По его предсказанию, исход событий приведет к тому, что Россия выйдет из этого противостояния победителем.

Этот вывод, как отмечает Кваша, базируется на сложных астрологических расчетах, которые коррелируют с важными историческими событиями и их последствиями, что представляет интерес для анализа текущей мировой ситуации.